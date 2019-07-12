Пустыня Сахара была морем, в котором жили самые большие в мире существа

Ученые воссоздали облик древних видов с помощью останков, найденных на севере Мали.

Гигантские сомы и морские змеи когда-то жили в части планеты Земля, которая сегодня известна под названием пустыня Сахара. Об этом говорится в новом исследовании, которое содержит первые реконструкции вымерших морских видов древнего Транссахарского моря.

В части Африки, где сейчас лишь песок, когда-то был водоем глубиной 50 метров. Он покрывал три тысячи квадратных километров суши. Теперь там расположена крупнейшая в мире пустыня, — пишет The Guardian. Морской осадок, который остался до наших времен, заполнен окаменевшими остатками. Они помогли ученым воссоздать облик местности, наполненной жизнью.

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Примерно 50-100 миллионов лет назад северная часть Мали «имела вид современного Пуэрто-Рико», - утверждает палеонтолог Маурин О'Лири, которая возглавила исследование. Солнце светило на одни из первых видов мангровых деревьев, а моллюски заселяли морское дно. Исследования также формально дало названия геологическим единицам, буквально впервые поместив регион на геологическую карту. В нем описано, как море в Сахаре существовало на протяжении 50 миллионов лет своего существования. По словам О'Лири, в нем жило 1,6 миллиона сомов, 12,3 миллиона морских змей и 1,2 миллиона пикнодонтов (древний вид позвоночных рыб). Оценив останки этих существ, ученые пришли к выводу, что в период позднего Мелового периода и в начале Палеогена сахарские существа отличались гигантизмом.

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Эволюционные биологи уже давно обсуждают феномен так называемого островного гигантизма, когда виды с гигантскими телами живут на маленьких островах. Это можно объяснить достаточно большими запасами ресурсов или же отсутствием хищников.

«Мы допустили, что достоверно островной гигантизм мог перейти на острова с воды. Если существует море с течением, которое заходит на континент и выходят из него, возможно оно оставляет позади «карманы» воды. А в них возникают новые переменные, способные влиять на размер тела». – сказала О'Лири.