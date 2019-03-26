США в течение пяти лет отправит астронавтов на Луну
22:02, 26 марта 2019Наука и IT
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В составе будущей миссии впервые на поверхность Луны ступит женщина-астронавт.
Об отправке астронавтов на луну заявил сегодня вице-президент США Майк Пенс / flickr.com/nasa2explore
США рассчитывают отправить астронавтов на Луну в ближайшие годы, заявил во вторник вице-президент США Майк Пенс.
Об этом сообщает The New York Times.
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Во время выступления во вторник, 26 марта, на пятом заседании Национального космического совета в Хантсвилле (штат Алабама) Пенс заявил, что в составе будущей миссии впервые на поверхность Луны ступит женщина-астронавт.
"Согласно утвержденной политике нашей администрации, Соединенные Штаты Америки в течение пяти лет вновь отправят американских астронавтов на Луну", - сказал он,
Как сообщал УНИАН, NASA отменило запланированный на 29 марта выход в открытый космос двух женщин-астронавтов из-за отсутствия подходящего скафандра.
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