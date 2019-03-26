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США в течение пяти лет отправит астронавтов на Луну

22:02, 26 марта 2019
Наука и IT
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Об отправке астронавтов на луну заявил сегодня вице-президент США Майк Пенс / flickr.com/nasa2explore

Об этом сообщает The New York Times.

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Во время выступления во вторник, 26 марта, на пятом заседании Национального космического совета в Хантсвилле (штат Алабама) Пенс заявил, что в составе будущей миссии впервые на поверхность Луны ступит женщина-астронавт.

"Согласно утвержденной политике нашей администрации, Соединенные Штаты Америки в течение пяти лет вновь отправят американских астронавтов на Луну", - сказал он,

Как сообщал УНИАН, NASA отменило запланированный на 29 марта выход в открытый космос двух женщин-астронавтов из-за отсутствия подходящего скафандра.

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Теги: #США#NASA#полет на Луну