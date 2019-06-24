Пришельцы молчат: ученые не обнаружили признаков инопланетян вблизи Земли

Исследователи пытались найти признаки существования других цивилизаций на планетах, которые вращаются вокруг ближайших к нашей Солнечной системе звезд.

Контакт с пришельцами придется отложить. Астрономы просканировали небосвод в поисках признаков разумной жизни в ходе самых широких поисков внеземных цивилизаций за все времена. Однако, так ничего и не нашли.

Как сообщает The Guardian, исследователи использовали наземные телескопы, чтобы «прослушать» 1327 звезд в радиусе 160 световых лет от Земли. За первые три года наблюдений они не обнаружили никаких сигналов, которые могли бы происходить от другой цивилизации. Правда, телескоп Green Bank в Западной Вирджинии и австралийский телескоп Parkes обнаружили определенные сигналы. Однако, как оказалось, они имели вполне земное происхождение. Мобильные телефоны и другие технологии создают достаточно большой шум. Кроме того, многие передачи сигналов поступают со спутников.

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«Там все очень тихо», - сказал астроном из Калифорнийского университета Дэнни Прайс. Он участвует в проекте Breakthrough Listen, в рамках которого ученые сканируют миллионы звезд поблизости в галактике Млечный путь, а также в 100 соседних галактиках и пытаются найти радио или оптические сигналы.

«Мы ничего не нашли в данных. Но я не теряют надежду. Там до сих пор очень много звезд, которые нужно исследовать. А еще существует много исследовательских подходов, которые нужно попробовать», - добавил он.