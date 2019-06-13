В Якутии нашли хорошо сохранившуюся голову волка, которому 40 тысяч лет (фото)

Изучением находки занимались ученые Академии наук Республики Саха совместно с коллегами из Японии и Швеции.

В Якутии нашли идеально сохранившуюся голову древнего волка, жившего 40 тысяч лет назад.

Об этом сообщает National Geographic Россия.

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Ученые завершили первый этап исследования головы волка, которую летом 2018 года на берегу реки Тирехтях нашел местный житель Павел Ефимов. Останки хищника относятся к периоду плейстоцена, начавшемуся 2,588 миллиона лет назад и завершившемуся 11,7 тысячи лет назад. Сам волк жил 40 тысяч лет назад.

Длина его головы составляет 40 сантиметров: это половина от размеров современных волков, чья длина тела варьируется от 66 до 86 сантиметров. Отмечается, что большие размеры волка характерны для плейстоцена. Тогда по территории современной Якутии бродили представители мегафауны – гигантские мамонты, пещерные львы и медведи, шерстистые носороги.

Мех волка и его клыки сохранились в идеальном состоянии. Взрослый зверь умер в возрасте от двух до четырех лет. Обработка образцов проводилась в Японии, а анализы – на базе шведских научных учреждений.

«Это уникальное открытие останков взрослого плейстоценового волка с сохранившейся тканью. Мы будем сравнивать его с современными волками, чтобы понять, как эволюционировал вид, и реконструируем его внешний облик», – отметил руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха Альберт Протопопов.

Ученый поясняет, что черепа древних волков попадаются нередко, но как правило это останки щенков без хорошо сохранившейся ткани.

Как сообщал УНИАН, останки денисовского человека впервые обнаружили на Тибетском плато в центральной части Китая.