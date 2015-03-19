Литовская компания разработала "умные туфли"

Компания Ishuu Technologies из Вильнюса собирает через краудфандинговую площадку Indiegogo деньги на выпуск умных туфлей, поверхность которых сделана по технологии электронных чернил (e-Ink). Согласно странице компании на Indiegogo, туфли будут стоить от 150 до 500 долларов, передает Lenta.ru.

Поверхность из «электронных чернил» позволяет владельцу подобрать под настроение любой черно-белый узор на поверхность обуви. Для подключения к смартфону туфли используют радиосвязь Bluetooth, соответствующая электронная начинка встроена в подошву.

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Ishuu собирается продавать женские туфли Volvorii Timeless по цене 500 долларов за пару, но через Indiegogo можно сделать предзаказ по цене от 150 долларов за пару. По данным сайта Indiegogo, литовская компания собирается привлечь за 25 дней 50 тысяч долларов, пока что привлекла только 770 долларов.

Согласно информации на сайте, литовская компания рассчитывает выиграть конкурс Louis Vuitton Prize для молодых дизайнеров модной одежды и аксессуаров с главным призом 300 тысяч евро. Для победы в этом конкурсе компания выпустила прототип, а теперь с помощью Indiegogo она собирается наладить производство и продажи умной обуви — согласно странице проекта на краудфандинговой площадке, первые отгрузки запланированы на декабрь 2015 г.

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Технологию «электронных чернил» разработали для электронных книг, однако она также используется в часах и смартфонах. Основная особенность черно-белых экранов на e-Ink — низкое энергопотребление: электричество нужно только когда изображение на экране меняется.