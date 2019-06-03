В NASA объяснили, как можно достичь скорости света

Никто не говорил, что это не возможно, однако использовать имеющиеся методы для разгона космических кораблей вряд ли получится

Специальная теория относительности Альберта Эйнштейна утверждает, что фотоны, то есть частицы света, движутся с постоянной скоростью 299792458 метров в секунду. И, насколько известно человечеству, ничто не движется быстрее. Однако, во Вселенной частицы часто разгоняются до скорости, равной 99,9% скорости света.

Как объяснили ученые NASA, существует несколько способов достичь такого уровня, — пишет Newsweek. Один из наиболее распространенных рецептов – разогнать частицу с помощью электромагнитных полей. Как свидетельствует название метода, речь идет об электрическом и магнитном полях. Они ускоряют движение заряженных частиц, толкая их подобным образом, как гравитация влияет на объекты с массой. При правильных условиях, электромагнитные поля могут разогнать частицы до скорости, близкой к скорости света.

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Ученые на Земле используют этот метод в специальных научных системах, в частности в Большом адронном коллайдере в Швейцарии и в Fermilab в Чикаго. Эти ускорители разбивают частицы друг об друга, создавая столкновение, которое сопровождается выделением значительного количества энергии. Это дает ученым возможность изучить некоторые удивительные физические процессы.

Второй способ – это магнитный взрыв. В космосе много магнитных полей, которые иногда спутываются между собой. Когда это происходит, возникает напряжение на линиях контакта, которое может вызвать взрыв в процессе под названием магнетическое повторное соединение.

Это приводит к быстрым изменениям в магнитном поле, которое, в свою очередь, создает электрическое поле, ускоряющее движение частиц до невероятных скоростей. Считается, что этот процесс стоит за феноменами, такими как солнечные ветры. Последнее – это поток заряженных частиц, которые оторвались от Солнца. Магнитное повторное соединение вызывает также полярное сияние, когда солнечное магнитное поле касается магнитосферу Земли.

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Третий способ предполагает, что частицы могут достигать скорости, близкой к той, с которой движется свет, при условии контакта с электромагнитными волнами. Когда электромагнитные волны сталкиваются, их поля могут сжиматься. Когда это происходит, любые заряженные частицы, которые оказались между волнами, могут начать ускоряться за счет движения назад и вперед между ними. Такой тип взаимодействия между волнами и частицами считается ответственным за ускорение определенного космического излучения – радиации, которая происходит з-за пределов нашей Солнечной системы.