NASA заявило об аварии при испытаниях парашютов корабля Crew Dragon

Космический корабль Crew Dragon - один из двух пилотируемых кораблей, которые создают частные компании в рамках программы NASA Commercial Crew Program.

Апрельские испытания парашютной системы пилотируемого корабля Crew Dragon прошли "неудовлетворительно" - парашюты не сработали как надо, и капсула была повреждена при посадке.

Об этом сообщил руководитель пилотируемых программ NASA Билл Герстенмайер, передает N+1. По информации издания Ars Technica, Герстенмайер заявил о неудачных испытаниях, выступая на слушаниях парламентского подкомитета по космосу.

Космический корабль Crew Dragon - один из двух пилотируемых кораблей, которые создают частные компании в рамках программы NASA Commercial Crew Program. Начало их полетов положит конец многолетней монополии российских «Союзов» на доставку экипажей на МКС. Crew Dragon, созданный компанией SpaceX на базе успешно летающего грузового корабля, вмещает в себя от 4 до 7 человек и может провести в пристыкованном к МКС состоянии до 200 дней.

Первый запуск Crew Dragon в космос состоялся 2 марта, в рамках миссии DM-1 он успешно слетал к МКС без экипажа, совершил стыковку в полностью автоматическом режиме и вернулся на Землю. Однако 20 апреля эта же капсула взорвалась во время огневых испытаний двигателей системы аварийного спасения. Причины аварии пока не названы, ничего не известно и о том, как это повлияет на сроки первого пилотируемого полета, который ранее планировался на период после 25 июля.

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Теперь стало известно о ещё одной аварии. По словам Герстемайера, испытания проходили на сухом озере Деламар в штате Невада в прошлом месяце. Капсула сбрасывалась с высоты, после чего в дело вводилась парашютная система. В ходе одного из тестов проверялась способность системы обеспечить безопасную посадку в случае выхода из строя одного из четырёх парашютов.

Один из парашютов был намеренно испорчен, три других должны были обеспечить безопасную посадку, но этого не произошло. "Мы не получили тот результат, на который рассчитывали... три оставшихся парашюты не сработали как должны были", - сказал Герстенмайер.

Он добавил, что тестовая капсула была повреждена при ударе о землю.

По словам Герстенмайера, пока не ясно, с чем связана авария: с нарушением самой процедуры отделения капсулы при сбросе, с конструкцией парашютов, или с какими-то другими причинами. Сейчас, сказал он, специалисты NASA и SpaceX занимаются расследованием причин аварии.