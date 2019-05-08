Археологи узнали о существовании камня из Стоунхенджа, исчезнувшего 60 лет назад (фото)

Когда рабочие, сверлили камни, они извлекли три однометровых стержня из камня. Один из них взял себе англичанин Роберт Филлипс. В тот момент он работал в компании Van Moppes, которая помогала укреплять гигантские камни сооружения.

Местонахождение фрагмента до недавнего времени было неизвестно. В течение 60 лет Филлипс хранил у себя кусочек Стоунхенджа. Археологи проанализируют химический состав стержня.

Местонахождение двух других стержней из Стоунхенджа остается загадкой.

Как сообщал УНИАН, исследователи допускают, что на месте памятника в древности проводились первые масштабные гуляния в Британии.