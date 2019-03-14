Ученые узнали о древних "вечеринках" возле Стоунхенджа

Исследователи допускают, что на месте памятника в древности проводились первые масштабные гуляния в Британии.

Британские ученые исследовали кости 131 свиньи, найденные на четырех местах Позднего неолита, а именно на месте поселения Даррингтон-Воллс, стоянок Марден, Маунт Плезет и Вест Кеннет Палисад.

Исследователи пришли к выводу, что на территории культовых объектов той эпохи Стоунхендж и Эйвбери проводились массовые гуляния, пишет BBC. По их мнению, гости приносили с собой мясо, которое они выращивали в своих родных поселениях. Это объясняет, почему на древнем месте были найдены кости свиней, выращенных в отдаленных уголках острова.

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Изотопный анализ показал, что свиные кости, выкопанные возле Стоунхенджа и Эйвбери, принадлежали животным, выращенным в Шотландии, на северо-востоке Англии и в западном Уэльсе, а также в других местах по всей Британии.

«Эти сборы можно рассматривать как первые комбинированные культурные события на нашем острове. Люди со всех уголков Британии сходились в районы вблизи Стоунхенджа, чтобы отпраздновать с едой, которую они специально выращивали дома и транспортировали сюда», - сказал исследователь из Университета Кардиффа доктор Ричард Мадгвик.

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По его мнению, правила древнего неизвестного праздника на культовом месте, видимо, требовали, чтобы свинина для него была выращена в разных местах, а не просто приобретенная у местных поселенцев.