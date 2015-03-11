Астрономы нашли звезду, перемещающуюся со скоростью более тысячи километров в секунду

Звезду, перемещающуюся по нашей Галактике со скоростью 1200 километров в секунду, наблюдала международная группа астрономов Европейской южной обсерватории в Чили, передает ТАСС.

Как сообщила газета The News York Times, звезда, получившая обозначение US 708, считается самым быстрым небесным телом, перемещающимся в направлении от центра галактики.

Как отметил в этой связи сотрудник Института штата Гавайи Юджин Магнье, "при такой скорости расстояние от Земли до Луны можно преодолеть за 5 минут".

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Еще одна особенность "быстрой" звезды в том, что ранее она была частью бинарной системы, состоявшей из красного гиганта - звезды с высокой светимостью и белого карлика - компактной звезды, сравнимой по массе с Солнцем. В результате взаимного притяжения этих звезд часть гелия из фотосферы красного гиганта захватил белый карлик, превратившийся в сверхновую. А оставшийся в одиночестве красный гигант приобрел такую скорость, которая теоретически позволяет ему покинуть нашу Галактику.

"Астрономы заинтересовались US 708, - отметила The News York Times, - поскольку траектория перемещения звезды указывает на то, что она развила столь высокую скорость в результате взрыва сверхновой, а не под воздействием огромной "черной дыры", находящейся в центре нашей Галактики".