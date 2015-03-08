В Сан-Франциско пройдет презентация долгожданных "умных часов" Apple Watch

Хотя заранее не сообщалось, о каком именно изделии идет речь, в деловых кругах никто не сомневается, что будут представлены "умные часы" - Apple Watch, передает ТАСС.

Мероприятие пройдет в Центре искусства "Йерба-Буэна". Все его участники получили специальное приглашение от руководства компании. Презентация, которую проведет глава Apple Тим Кук, будет также транслироваться в реальном времени через интернет.

После смерти Джобса Apple не выпустила ни одной новой линейки продукции

Для Кука, который летом 2011 года сменил на посту главы Apple легендарного Стива Джобса, предстоящее мероприятие имеет большое значение. Под его руководством компания еще не выпускала ни одной линейки новой продукции. Apple Watch должны показать, способна ли Apple под руководством Кука сохранить свои позиции мирового лидера в создании новых наукоемких товаров.

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"На кону будущее Apple и место Кука в истории мировой экономики, - сказал аналитик рынка электроники Скот Харрис. - Если "умные часы" от Apple будут приняты потребителями, то это укрепит позиции Кука внутри компании, а сама корпорация докажет способность вести за собой мировой рынок даже после кончины гения современного бизнеса - Джобса".