Археолог объяснил суть драконового стекла из «Игры престолов» и как из него делать оружие

Плохая новость в том, что Джон Сноу не сможет сделать из него целый меч.

Создать оружие из драконового стекла не просто. Археолог Кен Хирт объяснил, как Джон Сноу и Дейнерис могут подготовиться к войне против Короля Ночи в новом сезоне «Игры престолов».

Об этом пишет Newsweek, напоминая, что о драконовом стекле впервые стало известно еще первом сезоне, когда Сэм Тарли и братья Ночного дозора нашли спрятанное оружие из него. Учитывая все упомянутые в сериале детали, можно оценить истинную ценность материала.

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«Это наверное драконово стекло. Мейстры называют его обсидианом», - сказал Тарли в фильме. Позже Сэм использовал одно из найденных лезвий, чтобы убить белого ходока и выяснил важность материала в борьбе против живых мертвецов тысячи лет назад во время периода, который в Вестеросе называют «Длинной ночью». Учитывая приближение финального сезона «Игры престолов» и все раскрыты до этого времени детали, можно предположить, что драконово стекло сыграет важную роль в подготовке к войне с мертвецами. Однако, превратить обсидиан в оружие не так просто.

«Надо быть очень умелым», - говорит археолог доктор Кен Хирт.

«Нужно хорошо знать, как делать наконечники для стрел или рубило», - пояснил он.

Рубило – одно из первых орудий в истории реального человечества, сделанное из заостренного камня с одной стороны. Его часто делали из кремня или осадочного камня. Такие материалы были достаточно мягкими, чтобы их можно было заострить. При этом, рубило должно было оставаться достаточно твердым, чтобы копать, резать и рубить. Простейшее рубило – это ручные топоры, которые человекообразные изготавливали более чем два миллиона лет назад. При более тщательной заточке рубило можно было превратить в кинжал, наконечник для стрелы или копья.

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«Если бы пришлось бороться с белыми ходоками, я бы хотел сделать как можно больше наконечников для стрел. Их легче сделать, чем ножи такого типа», - сказал Хирт.

Но легче сказать, чем сделать. Потому что никто не может освоить изготовление оружия из драконового стекла за ночь. Вряд ли кузнецы в Вестеросе что-то знают о том, как правильно выбивать из обсидиана нужной формы орудия. Хирт, который специализируется на древних орудиях труда из обсидиана, объясняет, что такой материал формируется, когда лава быстро застывает, образуя своеобразное вулканическое стекло. Первый шаг в превращении его в оружие – это отбить «заготовку» с помощью другого камня. Она должна получиться нужной формы, чтобы из нее можно было сделать кинжал или наконечник для стрел.

«Мы имеем два разных способа обработать камень. Первый из них – выстукивание. Мы бьем по камню. Второй способ – использование давления. Это другой способ применять силу», - пояснил Хирт.

Выбивать заготовки из обсидиана с помощью выстукивания – это хороший способ создать базовые формы. Но потом наступает очередь для более деликатной обработки с помощью давления. Округлый конец кости или рога – типичный инструмент для давления. С помощью них можно закруглить нужные края, а другие наоборот – заострить.

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«В Игре престолов им придется найти кого-то, кто до сих пор знает, как делать такие артефакты из обсидиана как можно эффективнее. Было ли это искусство полностью забыто? Или где-то есть старый охотник, который до сих пор делает такие вещи и знает как сделать еще?» - говорит Хирт.

Издание допускает, что «Игра престолов» может проигнорировать такие трудности. Впрочем, в Вестеросе все же есть одна группа, которая хорошо знает, как работать с драконовым стеклом. Это дети леса. Нечеловеческие существа вырезали лица на деревьях по всему Северу и охотились с помощью оружия из драконового стекла. Не известно, появятся ли они в новом сезоне «Игре престолов». Но смогут армии Вестероса победить Короля Ночи с помощью такого материала?

«Я могу сделать наконечник для стрелы за полчаса», - говорит Хирт, добавляя, что кто-то более опытный, вероятно, сделал бы это быстрее.

Один мастер за день может изготовить 250-400 ножей из драконового стекла. Но если речь идет о наконечнике для стрел, производительность значительно сокращается. Самая большая проблема – это присоединить наконечник к самой стреле, которую тоже надо еще изготовить.

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Есть и другая проблема. Обсидиан не пригоден для изготовления оружия, большего чем нож. Даже при наличии искусного мастера и достаточно большого куска драконового стекла, хрупкость материала – это главный фактор ограничения.

«Они не смогут сделать целый меч из обсидиана. Если появится хоть одна трещина, он треснет пополам», - сказал археолог.

Другая проблема в том, что оружие из обсидиана очень быстро тупится. И его нельзя просто наточить. Приходится просто делать новое.