Леброн отдыхает: в Японии показали двухметрового робота-баскетболиста, который "ложит" трехочковые с любого расстояния (видео)

Робот не умеет вести мяч и забивать сверху.

Японская корпорация Toyota разработала двухметрового робота-баскетболиста, который точно делает трехочковые броски.

Работа назвали Cue 3 и его высота 2017 м. Благодаря датчикам на торсе он вычисляет трехмерное изображение, в котором находится корзина. После этого робот настраивает двигатели внутри рук и колен, чтобы исполнить бросок с правильной силой и под верным углом, сообщает SPIN.ph.

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Робот не умеет вести мяч и забивать сверху. Однако он удачно проводит броски с различных дистанций. На демонстрации способностей в пригороде Токио машина с трехочковой отметки попала в корзину пять раз из восьми. Свои способности показал и профессиональный японский баскетболист Юдай Баба. Мужчина также промахнулся несколько раз. Юдай Баба сообщил, что на сегодня преимущество людей в этой сфере очень велика.

Это версия робота создали специально для штрафных бросков в 2017 году. Для того, чтобы забить сверху, робот должен уметь бегать, прыгать и вести мяч. При надлежащем технологическом прогрессе это станет возможно через 20 лет. Внешнее покрытие работа отчасти напоминает броненосца. Инженеры сделали это специально для того, чтобы избежать стандартного белого металлического вида роботов, сообщает инженера Toyota Томохиро Номи.