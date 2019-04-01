В Арабских Эмиратах обнаружены артефакты, которым более двух тысяч лет (видео)

На территории Объединенных Арабских Эмиратов обнаружены артефакты, возраст которых превышает два тысячелетия.

Во время новых археологических раскопок в эмирате Умм-Аль-Кувейн на территории ОАЭ обнаружено множество предметов старины возрастом более двух тысяч лет.

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Более десятка могил, ювелирных украшений, монет и прочих артефактов, датируемых первым веком нашей эры, были обнаружены при новых раскопках в местечке Эд-Дур на берегу мелководного залива Хор Аль Бейда, передают Русские эмираты.

Раскопки на территории Эд-Дур, что в переводе с арабского может означать «дом, жилище», начались еще в 1970-х годах. Это место было найдено иракским археологом в 1973 году, а год спустя начались раскопки, в результате которых были обнаружены остатки каменных домов и древние монеты. В период с 1989 по 1995 год в ходе раскопок был обнаружен храм Бога Солнца, украшенный арамейскими надписями. В 2015 году возле руин каменных домов и храма обнаружили более 500 захоронений, а также другие предметы, включая доисламские религиозные реликвии, оружие, ювелирные изделия и керамику.

По данным департамента туризма и древностей эмирата, раскопки в Эд-Дуре силами местных археологов проводятся с 2009 года и с тех пор не прекращались ни на год. В этом сезоне на территории одного из крупнейших археологических памятников в ОАЭ при проведении дополнительных археологических изысканий были обнаружены 15 захоронений, остатки древних строений, бронзовые статуэтки, глиняная посуда и ювелирные изделия.

«Жители региона в те времена считали, что земная жизнь и жизнь после смерти едины, поэтому все захоронения располагались в непосредственной близости с жилыми постройками. Почти все могилы ориентированы по линии на северо-восток, но есть одна, расположенная на линии северо-запад», прокомментировала найденное Алия Аль-Гафли, генеральный директор департамента туризма и древностей эмирата Умм-Аль-Кувейн.

Она также сообщила, что ранее здесь были найдены монеты, подобные тем, которые были в ходу в IV веке до н.э. во время правления императора Александра Великого. Такие монеты были широко распространены на востоке Аравийского полуострова в начале нашей эры. Как ранее сообщало государственное информационное агентство Wam, найденная несколько лет назад в Шардже каменная форма, используемая для изготовления монет, дает основание считать, что некоторые из найденных монет были отчеканены непосредственно на территории, ныне принадлежащей ОАЭ.