В Египте археологи раскопали неизвестный до сих пор дворец фараона Рамзеса II

Находка поможет ученым лучше разобраться, какую роль играли храмы и дворцы рядом с ними в древние времена.

Группа археологов из Нью-Йорка открыла древний египетский дворец на месте королевского храма. Это подтвердили в Министерстве античности Египта. Найденное сооружение примыкает к храму Рамзеса II в древнем городе Абидос, где были похоронены несколько других египетских правителей.

Как сообщает Newsweek, ученые нашли структуру во время раскопок на месте храма. Как рассказал исследователь Самех Искандер из Университета Нью-Йорка, команда нашла каменную дорожку у юго-западного входа. Она привела исследователей к входу в другое здание, украшенное картушем – пометкой с иероглифов, которая указывает на принадлежность монарху. Как оказалось, знаки говорили о фараоне Рамзесе II.

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Археологи также откопали краеугольные камни храма, которые были украшены такими же королевскими символами. Эти надписи, а также недавно открытые своды, помогут лучше понять роль соборов тех времен.

Профессор Джоан Флетчер из Университета Йорка сказала Newsweek, что находка не беспрецедентна. Например, погребальный храм фараона Рамзеса III в Луксоре тоже был дополнен королевским дворцом рядом.