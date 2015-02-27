Физик за 160 часов построил модель Большого адронного коллайдера из кубиков LEGO (видео)

Натан Редиофф также отправил подробные инструкции по сбору БАКа на сайт Lego Ideas, чтобы фирма — производитель кубиков выпустила коммерческую версию на рынок, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Для создания каждого детектора ему потребовалось около 40 часов, а начинал сборку он на компьютере, в программе Lego Digital Designer. Такой подход гарантировал прочность конструкции, но иногда программа давала сбои и показывала невозможную в реальном мире схему сборки.

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Из-за уникальности устройства каждого детектора разработка модели БАКа распалась на отдельные головоломки. Легче всего было спроектировать компактный мюонный соленоид CMS, состоящий из нескольких слоев. Детектор ALICE отличает набор мюонных камер, однако соседствующую с ними магнитную обмотку в масштабе модели воссоздать не удалось. Практически невозможно было и воспроизвести тороидальные магнитные катушки детектора ATLAS — пока Редиофф не догадался собрать ее из множества игрушечных биноклей.

Если создание физика получит более 10 тысяч голосов на сайте Lego Ideas, фирма-производитель рассмотрит возможность массового производства модели.