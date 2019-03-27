В китайской гробнице нашли кувшин с тысячелетними яйцами (видео)

Специалисты уверены, что гробница, в которой обнаружили необычную находку, принадлежала особенно почитаемому члену семьи.

Команда китайских археологов обнаружила глиняный кувшин с древними яйцами в гробнице некой знатной семьи. Возраст находки эксперты оценивают в 2,5 тысяч лет.

Об этом сообщает Daily Mail. Археологи обнаружили древнюю находку возле китайского города Чанчжоу в воскресенье, 24 марта. Яйца находились внутри комплекса из 38 гробниц, которые вероятно принадлежали знатному клану.

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Древняя находка была обнаружена на самом низком уровне захоронений. Со временем внутренняя часть яиц полностью разложилась и осталась лишь скорлупа, которая приобрела зеленоватый оттенок. Рядом с ними археологи нашли множество фарфоровых чашек, горшков тарелок и прочих кухонных предметов.

Специалисты уверены, что гробница, в которой обнаружили необычную находку, принадлежала особенно почитаемому члену семьи. Его родственники не хотели, чтобы он голодал в загробном мире, поэтому похоронили его с едой и множеством кухонных принадлежностей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае обнаружили древнее морское существо с щупальцами вокруг рта.