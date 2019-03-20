В космосе жизненно важно быстро делать правильный выбор и без влияния земного притяжения людям труднее справиться с этой задачей.

Вернувшись на Землю с Международной космической станции, канадский астронавт Крис Хэдфилд заметил, как важно принимать правильные решения в среде высокого давления.

«Чаще всего у вас есть только одна попытка сделать критически важные вещи. И следствием может быть жизнь или смерть», - сказал он.

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Человечество готовится к новой космической эре. Пилотируемые миссии на Марс теперь уже не кажутся такими далекими мечтами. А коммерческие компании могут дать шанс посетить другие планеты даже непрофессиональным астронавтам. Поэтому понимание того, как гравитация влияет на то, как люди принимают решения, никогда еще не было таким важным. Об этом на страницах Newsweek психолог из Королевского университета Холлоуэй в Лондоне Раффаелла Ферре.

Все живые организмы на Земле эволюционировали под постоянным воздействием гравитационного поля. Земное притяжение присутствует везде как фон видимого для нас мира. Мы не можем его увидеть, унюхать или прикоснуться к нему. Вместе с тем, оно играет фундаментальную роль в поведении и когнитивных способностях людей.

Центральная нервная система не имеет «специальных» датчиков для гравитации. Вместо этого невидимая физическая сила оценивается через интеграцию нескольких сенсорных сигналов в рамках процесса под названием «гравицепция». Он объединяет сигналы от глаз, вестибулярного аппарата и информации от суставов и мышц. Сложные органы в среднем ухе особенно важны в этом процессе. Под действием земного притяжения, когда наша голова размещена вертикально, небольшие камешки – вестибулярные отолиты – идеально сбалансированы в вязкой жидкости. Когда мы двигаем головой, глядя, например, вверх, гравитация заставляет жидкость двигаться. И это провоцирует сигналы, которые информируют мозг, что наша голова уже не в вертикальном положении.

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Длительное пребывание в невесомости во время космических миссий приводит к ряду структурных и функциональных изменений в человеческом теле. В то время, как влияние нулевой гравитации на физические функции исследовалось и ранее, влияние на процесс принятия решений до сих пор остается невыясненным. Учитывая технические ограничения и прогнозируемую задержку в системах связи между Землей и Марсом, очень важно точно знать, как решительность людей изменится в условиях неземной гравитации.

В целом, человеческое поведение – это постоянный компромисс между использованием привычных, но не всегда оптимальных выборов и открытием новых и потенциально выгодных альтернатив. К примеру, в ресторане вы можете выбрать любимый шоколадный торт, а можете попробовать что-то новое, чего не пробовали раньше и получить новые впечатления.

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Автор пишет, что вместе с коллегами пыталась выяснить, как гравитация влияет на человеческий выбор между рутинным сценарием и новым поведением. Во время эксперимента добровольцев просили называть ряд чисел в максимально случайном порядке. Каждый раз когда звучал специальный звук, им нужно было назвать произвольное число от 1 до 9. Важно то, что времени на размышления не было. Таким образом, мозг был вынужден отбросить рутинные реакции и генерировать новые ответы, что можно расценивать как адаптационное поведение.

Но как этот процесс изменяется под действием гравитации? Ученые решили проверить, как отолиты испытывают силу притяжения, изменив положение тела участников эксперимента. Собственно, их попросили лечь. Результат показал, что лежа людям было трудно называть случайные цифры. А это, в свою очередь, указывает на то, что люди менее склонны генерировать новое поведение, когда гравитация действует на них необычным образом или не действует вообще.