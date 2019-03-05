Китай начал проводить тренировки по выживанию на Марсе

Для этого страна построила большую базу в пустыне, на которой воспроизводятся жесткие условия жизни на соседней планете.

Своеобразная «марсианская» база Китая расположена в Цайдамской впадине неподалеку от города Манг-ай. Китайские ученые считают, что именно здесь природные условия больше всего похожи на поверхность Марса.

Высокотехнологичный комплекс построило китайское космическое агентство CNSA, пишет Daily Star. Он может вместить до 60 человек. Жители базы будут выполнять различные задания марсианских колонистов, если такие когда-то действительно отправятся на соседнюю планету. Более поражает то, что власти Китая хотят сделать марсианскую базу открытой для туристов. Хотя, сколько будет стоить пребывание в помещениях комплекса, пока не известно.

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Главный конструктор китайской программы исследования Луны Ву Вейрен подтвердил, что Пекин рассматривает возможность колонизации Марса. Выступая на открытии Китайской народной политической консультативной конференции (CPPCC), он сказал: «За последние 60 лет мы много достигли. Но от мировых космических держав мы еще отстаем. Нужно ускорить наш темп».

«В следующем году мы запустим зонд на Марс, который выйдет на орбиту планеты, приземлится на ней и соберет образцы», - добавил ученый.

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Вместе с тем, Китай в последние годы продемонстрировал значительные успехи в исследовании космоса. В частности, в прошлом году он стал первой страной в мире, которая посадила свой аппарат на так называемом «темной» стороне Луны.