Apple представила новый iMac

Дисплей настольного компьютера обладает способностью воспроизводить 1 млрд цветов.

Американская корпорация Apple через свой онлайн-магазин представила новую модель настольного компьютера iMac.

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Как сообщает apple.com, устройство оснащено дисплеем Retina c разрешением 4K (в версии с экраном 21,5 дюйма) или 5K (27 дюймов). Дисплей обладает способностью воспроизводить 1 млрд цветов. Новые модели оснащены процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений, на 60% мощнее предшественника в версии в 21,5 дюйма, а также в 2,4 раза в версии 27 дюймов. Последняя по умолчанию снабжена высокоскоростным накопителем Fusion Drive, технология также доступна и для модели в 21,5 дюйма. Также есть конфигурации с SSD-накопителем емкостью до 2 ТБ.

Графическим процессором компьютера является Radeon Pro 500X. На iMac 27 дюймов с дисплеем Retina 5K устанавливается до 8 ГБ выделенной видеопамяти, а на iMac 21,5 дюйма с дисплеем Retina 4K - до 4 ГБ.

Точная дата начала продаж пока не называется.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Apple представила новые iPad Air и iPad Mini. Также Apple собирается показать новинки на презентации 25 марта. Среди предполагаемых анонсов - стриминговые сервисы для видеоигр и новостей, а также онлайн-кинотеатр.