Apple представила новые iPad Air и iPad mini

Оба устройства можно будет приобрести в серебристом, сером и золотом цветах, с памятью 64 ГБ или 256 ГБ.

Американская корпорация Apple через свой онлайн-магазин представила новую продукцию в линейке планшетов.

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iPad Air основан на процессоре A12 Bionic с системой Neural Engine, будет работать на 70% быстрее, чем предыдущая версия, передает kommersant. Устройство включает в себя дисплей Retina 10,5 дюйма с технологией True Tone, который на 20% больше, чем у его предшественника. Также устройство поддерживает Apple Pencil и клавиатуры Smart Keyboard. При толщине 6,1 мм весит менее 500 г. Без подзарядки аппарат сможет работать до десяти часов. Устройство содержит камеру 8 Мп на задней панели и HD-камеру Facetime 7 Мп на передней.

iPad Mini также основан на процессоре A12 Bionic, обладает дисплеем Retina 7,9 дюйма, при толщине 6,1 мм весит менее 400 г. Как и iPad Air, может работать до десяти часов без подзарядки. Экран на 25% ярче, чем у предыдущих моделей iPad mini.

Оба устройства можно будет приобрести в серебристом, сером и золотом цветах, с памятью 64 ГБ или 256 ГБ. Цена iPad mini начинается от $399 за модель без поддержки сотовой связи, iPad Air в такой же конфигурации будет стоить от $499. С поддержкой мобильной связи устройства будут стоить $529 и $629 соответственно. В настоящее время точная дата начала продаж неизвестна.

Apple собирается также представить новинки на презентации 25 марта. Среди предполагаемых анонсов: стриминговые сервисы для видеоигр и новостей, а также онлайн-кинотеатр.