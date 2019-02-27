Вероятно, технологию внедрят в Apple Watch к 2020 году.

Apple тестирует технологию отслеживания сна для будущей версии своих «умных часов» Apple Watch.

Об этом сообщает TJournal со ссылкой на источники Bloomberg, знакомые с разработкой.

Вероятно, речь идёт об отдельной функции, встроенной в сами часы. На данный момент Apple Watch может отслеживать сон при помощи сторонних приложений, установленных на iPhone.

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Технология для отслеживания сна секретно использовалась в течение нескольких месяцев в штаб-квартире Apple в Купертино, утверждают собеседники агентства. Если испытание пройдёт успешно, то её внедрят в Apple Watch к 2020 году. Официально компания Apple эту информацию не подтвердила.

Как сообщает издание, технология улучшит положение компании на рынке программ для здоровья и фитнеса. В том числе, Apple сможет обойти компанию Fitbit Inc., которая производит устройства для спорта. Её технология для отслеживания сна оценивает, когда пользователь засыпает, как долго длится его сон и какое у него качество. Она также может отличить фазы сна. Источники Bloomberg не раскрыли подробности о новой технологии Apple.

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