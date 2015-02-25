Ученые из США заявили об открытии новой функции ресниц

К такому выводу пришла группа ученых из США, передает Би-би-си. По их мнению, ресницы перенаправляют потоки воздуха, защищая глаза от попадания бактерий, вирусов и мелких паразитов, а также предотвращая высыхание оболочки глаза.

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Ресницы "уменьшают испарение влаги и осаждение частиц до 50%", заявил руководитель исследования Дэвид Ху из Технологического института Джорджии в городе Атланта.

Исследование проводилось на 22 видах млекопитающих, включая человека. Во всех случаях длина ресниц составляла треть от ширины глаза, что, как считают ученые, является наилучшей пропорцией для максимальной защиты без ущерба для качества зрения.

Это открытие может помочь разработать более совершенные системы защиты, например, солнечных батарей, которые теряют 6% эффективности в год из-за скопления пыли на поверхности, отмечают ученые.