Там заверили, что данные не будут утеряны, все скоро вернется в норму.

Мессенджер Telegram сообщил о проблемах с сервером, из-за которых пользователи временно могут «видеть свою учетную запись как удаленную».

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В сообщении в Twitter говорится, что сбой мог затронуть до 70 тыс. человек. «Данные не будут утеряны, все скоро вернется в норму. Приносим извинения за неудобства», - сообщили в Telegram.

Как сообщает kommersant, 14 марта основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что за последние 24 часа в приложении зарегистрировались свыше 3 млн пользователей. При этом обычно ежедневный прирост Telegram составляет в среднем 300 тыс. пользователей, а ежемесячный - около 9 млн. Причины такого роста Дуров не назвал, однако это может быть связано с техническим сбоем в работе Facebook и Instagram, происшедшим вечером 13 марта.