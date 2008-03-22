Япония завершила разработку нового среднего танка (фото, видео)

Государственная организация технологических исследований Японии завершила разработку опытного образца среднего основного боевого танка (ОБТ) Type-10 по проекту TK-X, сообщает Лента.ру.

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Новый танк оснащен модульной композитной броней, имеет бортовое бронирование. Башня оборудована специальной модульной композитной броней для защиты от поражения из ручных противотанковых гранатометов.

В шасси Type-10 использована активная подвеска и трансмиссия с бесступенчатым приводом.

ОБТ оборудован современной системой управления и разведки C4ISR, тепловизорным прибором и телевизионной камерой с сектором обзора 360 градусов.

Вес Type-10 составляет около 44 тонн, длина - 9,4 метра, ширина - 3,2 метра, высота - 2,3 метра. Экипаж - 3 человека. Стоимость одного серийного танка составит около 7 миллионов долларов.