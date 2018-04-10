Автомобильные номера в ОАЭ смогут сами вызывать экстренные службы

15:56, 10 апреля 2018
Наука и IT
207
http://m.gulfnews.com

Читайте такжеИскусственный интеллект заменит пограничников в аэропортах ОАЭ

В следующем месяце Дубай станет первым городом в мире, в котором будет запущен этот пилотный проект, сообщили в Управлении по дорогам и транспорту (RTA) эмирата, передает m.gulfnews.com. Система предполагает замену «умными» номерамидействующие металлические на автомобилях, оснащение ТС GPS, передатчиками и чипом. Она обеспечит непрерывную связь в реальном времени между транспортными средствами, а также с Центром мониторинга движения. Непрерывная связь поможет автомобилям взаимодействовать друг с другом, а также с властями, передавая данные в центральную систему.

«Эта функция поможет нам изучить поведение водителей, отслеживать движение транспортного средства, а также помогать водителю проводить беспрепятственные операции с различными органами власти. Еще одним преимуществом является то, что система будет отправлять автоматические предупреждения соответствующим органам в случае чрезвычайной ситуации», - отметили в RTA.

Еще одна инициатива агентства - это блокчейн-проект, который поможет RTA отслеживатьвсю историю транспортного средства

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ОАЭ#автомобили