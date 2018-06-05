На выставке в Дубае мужчина с реактивным ранцем летал, словно в супергеройском фильме (видео)

10:49, 05 июня 2018
Наука и IT
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Ричард Браунинг поднялся в воздух, словно супергерой / Скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, Ричард Браунинг поднялся в воздухе словно супергерой, с помощью специального костюма с реактивным ранцем. Устройство, которое бывший военный разработал самостоятельно, позволяет летать в вертикальном положении и контролировать движение руками.

В своем костюме инженер уже успел установить мировой рекорд скорости – пролетел 100 метров со скоростью 50 километров в час.

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Теги: #Дубай#выставка