На выставке в Дубае мужчина с реактивным ранцем летал, словно в супергеройском фильме (видео)
10:49, 05 июня 2018Наука и IT
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В своем костюме инженер уже успел установить мировой рекорд скорости – пролетел 100 метров со скоростью 50 километров в час.
Ричард Браунинг поднялся в воздух, словно супергерой / Скриншот видео ТСН
На выставке новейших технологий в Дубае представили реактивный ранец.
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Как говорится в сюжете ТСН, Ричард Браунинг поднялся в воздухе словно супергерой, с помощью специального костюма с реактивным ранцем. Устройство, которое бывший военный разработал самостоятельно, позволяет летать в вертикальном положении и контролировать движение руками.
В своем костюме инженер уже успел установить мировой рекорд скорости – пролетел 100 метров со скоростью 50 километров в час.
На выставке новейших технологий представили реактивный ранец
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