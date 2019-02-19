Китаянка заплатила за клонирование своей собаки 56 тысяч долларов (видео)
11:17, 19 февраля 2019Наука и IT
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Клона своего четвероногого друга по прозвищу "Нини" жительница Шанхая решила создать, когда собачке было уже 19.
Китаянка клонировала свою собаку, заплатив 56 тысяч долларов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Клона своего четвероногого друга по прозвищу "Нини" жительница Шанхая решила создать, когда собачке было уже 19. Женщина понимала - собака вскоре умрет.
Поэтому решила, когда его не станет, непременно будет иметь такого же. Поэтому нашла в Интернете контакты китайской фирмы, которая уже имела опыт клонирования собак.
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