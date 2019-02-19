Китаянка заплатила за клонирование своей собаки 56 тысяч долларов (видео)

Клона своего четвероногого друга по прозвищу "Нини" жительница Шанхая решила создать, когда собачке было уже 19.

Китаянка клонировала свою собаку, заплатив 56 тысяч долларов. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеБарбра Стрейзанд клонировала свою умершую собаку Клона своего четвероногого друга по прозвищу "Нини" жительница Шанхая решила создать, когда собачке было уже 19. Женщина понимала - собака вскоре умрет. Поэтому решила, когда его не станет, непременно будет иметь такого же. Поэтому нашла в Интернете контакты китайской фирмы, которая уже имела опыт клонирования собак.

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