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Китаянка заплатила за клонирование своей собаки 56 тысяч долларов (видео)

11:17, 19 февраля 2019
Наука и IT
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Клона своего четвероногого друга по прозвищу "Нини" жительница Шанхая решила создать, когда собачке было уже 19. Женщина понимала - собака вскоре умрет.

Поэтому решила, когда его не станет, непременно будет иметь такого же. Поэтому нашла в Интернете контакты китайской фирмы, которая уже имела опыт клонирования собак.

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Теги: #клонирование собак в Китае