Микрочастицы пластика в океане объединяются и могут убить все живое на глубине

Ученые обнаружили, что бактерии помогают микрочастицам мусора объединяться в более тяжелые структуры.

Частицы пластика от рукотворного мусора, которые плавают в мировом океане, объединяются и формируют структуры побольше. Потенциально они могут отравить морских существ и уничтожить глубоководные экосистемы, - предупреждают ученые.

Микропластиком считают частицы до 5 миллиметров величиной. Как оказалось, они соединяются с помощью экзополимер. Это липкое вещество, которое оставляют по себе бактерии, пишет Newsweek. Чтобы исследовать, как биополимеры и пластик взаимодействуют, ученые взяли образцы воды из залива Ферт-о-Форт и ряда шотландских водоемов.

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Они воссоздали условия среды на поверхности океана и добавили полистирольные микрочастицы и наночастицы пластика в воду. Через несколько минут микроорганизмы и водоросли объединились с пластиком и создали массу, которую называют «агломератом». Как оказалось, именно биополимер был крупнейшей составляющей.

Автор исследования и старший научный сотрудник Технического университета Нанянг в Сингапуре доктор Стивен Саммерс объяснил: «Мы выявили, что биополимеры охватывают или накапливают частички нанопластика, что повлекло возникновение агломератов пластика в форме комков».

Ученый пояснил, что нанопластик в 100 или 200 раз меньше, чем бактерия. Но объединившись, они образуют предмет, который видно невооруженным глазом.

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«Тот факт, что эти образования становятся достаточно большими, чтобы их можно было увидеть, вызывает беспокойство. Ведь небольшие морские существа могут решить, что это еда», - сказал исследователь.

Доктор Тони Гутиррез добавил, что такие образования из бактерий и микропластика могут опуститься на дно и укрыть собой глубинные экосистемы. Такое покрытие будет иметь разрушительное воздействие на глубинные формы жизни.