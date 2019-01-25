Возле усыпальницы Роксоланы в Стамбуле заменили текст о ее якобы русском происхождении

Достоверное место рождения Роксоланы не известно, как и ее настоящее имя. Однако, согласно различным историческим источникам, скорее всего, она родилась в городе Рогатин (теперь Ивано-Франковская область) или Чемеровцах (Хмельницкая область).

Возле усыпальницы жены турецкого султана Сулеймана Первого Роксоланы в Стамбуле заменили надпись, в которой речь шла о ее якобы русском происхождении.

Об этом сообщается в Twitter украинского посольства в Турции.

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"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению украинского посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы русском происхождение жены султана Сулеймана Первого Роксоланы возле ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Достоверное место рождения Роксоланы не известно, как и ее настоящее имя. Однако, согласно различным историческим источникам, скорее всего, она родилась в городе Рогатин (теперь Ивано-Франковская область) или Чемеровцах (Хмельницкая область). Информация о "русском" происхождении, скорее всего, пошло от того, что в давние времена восточноевропейские земли называли Русью.

В современной украинской традиции Роксолана входит в перечень самых известных женщин древней и современной Украины.