Новые брутальные фаталити и хруст костей: появился эффектный трейлер игры Mortal Kombat 11 (видео)
08:25, 18 января 2019Наука и IT
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Выход новой игры в жанре файтинг ожидается 23 апреля этого года.
Разработкой игры занимается американская студия NetherRealm Studios / скриншот
Обнародован эффектный трейлер новой видеоигры Mortal Kombat 11.
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Ролик появился на YouTube-канале веб-сайта IGN.
«Следующий Mortal Kombat будет как всегда диким, грубым и с хрустом костей», – говорится в аннотации к видео.
Выход новой игры в жанре файтинг для платформ PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Microsoft Windows ожидается 23 апреля этого года. Разработкой нового «Мортала» занимается американская студия NetherRealm Studios.
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