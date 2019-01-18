Новые брутальные фаталити и хруст костей: появился эффектный трейлер игры Mortal Kombat 11 (видео)

Выход новой игры в жанре файтинг ожидается 23 апреля этого года.

Обнародован эффектный трейлер новой видеоигры Mortal Kombat 11.

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Ролик появился на YouTube-канале веб-сайта IGN.

«Следующий Mortal Kombat будет как всегда диким, грубым и с хрустом костей», – говорится в аннотации к видео.

Выход новой игры в жанре файтинг для платформ PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Microsoft Windows ожидается 23 апреля этого года. Разработкой нового «Мортала» занимается американская студия NetherRealm Studios.