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Новые брутальные фаталити и хруст костей: появился эффектный трейлер игры Mortal Kombat 11 (видео)

08:25, 18 января 2019
Наука и IT
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Разработкой игры занимается американская студия NetherRealm Studios / скриншот

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Ролик появился на YouTube-канале веб-сайта IGN.

«Следующий Mortal Kombat будет как всегда диким, грубым и с хрустом костей», – говорится в аннотации к видео.

Выход новой игры в жанре файтинг для платформ PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Microsoft Windows ожидается 23 апреля этого года. Разработкой нового «Мортала» занимается американская студия NetherRealm Studios.

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Теги: #игра