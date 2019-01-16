Первое пророщенное на Луне растение погибло из-за холода

Случилось это из-за наступления лунной ночи, во время которой температура опускается до -150 градусов Цельсия.

Росток хлопка, который стал первым растением, вырощенным на Луне, погиб. Он просуществовал 9 дней после начала экспедиции.

Случилось это в воскресенье из-за наступления лунной ночи, во время которой температура опускается до -150 градусов Цельсия, сообщает The Next Web.

Читайте такжеНовая эра в изучении Луны: эксперименты Китая на поверхности спутника Земли (видео)

По словам главного конструктора эксперимента Се Гэнсинь, жизнь внутри контейнера просто не выдерживает таких условий.

Тем не менее, эксперимент указал на возможность выращивания пищи на Луне, чтобы кормить астронавтов в длительных космических миссиях, не требуя от них возвращения на Землю для дополнительных поставок.

Как сообщал УНИАН, на обратной стороне Луны проросли первые семена хлопка, доставленные на спутник Земли космическим аппаратом "Чанъэ-4". Это стало первым успешным биологическим экспериментом, проведенным людьми на Луне.