Ученые допустили, что Вселенная может быть на краю пузыря в четвертом измерении

Шведские исследователи предложили новую модель, чтобы объяснить, почему Вселенная постоянно расширяется.

Космологи из шведского Университета Уппсала допустили, что Вселенная может лежать на поверхности пространства в форме пузыря, который постоянно расширяется и имеет дополнительное четвертое измерение.

Как пишет Daily Star, ученые сформулировали новую модель, которая также может "решить загадку темной энергии". Минимум последних 20 лет в научном мире принято считать, что Вселенная постоянно расширяется с ускорением. Причиной этого может быть загадочная сила, которую называют "темной энергией". Новая модель шведских ученых опирается на недоказанной теории струн, согласно которой вся материя в мире состоит из крошечных струнообразных частиц, которые вибрируют. Однако, эта терия предусматривает, что существует больше пространственных измерений, чем три. Впрочем, она не может объяснить происхождение темной силы во Вселенной.

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Но теперь шведские ученые предложили новую модель, согласно которой темная энергия и наша Вселенная размещены на границе пространственной пузыря, который расширяется в четвертом измерении.

"Вся вселенная находится на краю этого пузыря расширяется. Вся существующая материя связана с окончаниями струн, которые уходят в четвертое измерение", - говорится в статье.

Также допускается существование других пузырьков. Таким образом ученые допускают, что гипотетически, если модель верна, могут существовать цели другие Вселенные.