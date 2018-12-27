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На Днепропетровщине заработало мобильное приложение для экстренного вызова полиции (видео)

10:37, 27 декабря 2018
Наука и IT
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На Днепропетровщине запустили мобильное приложение для вызова полиции / Скриншот - ТСН

На Днепропетровщине официально заработало бесплатное мобильное приложение "My pol", которое позволяет вызвать правоохранителей нажатием одной кнопки.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что в случае опасности для жизни или здоровья вызов мгновенно поступает в полицию вместе со всеми данными человека и координатами места.

Для менее экстренных событий есть отдельное меню. Каждый пользователь также может оценить работу конкретного правоохранителя - достаточно ввести номер его жетона.

My pol уже доступен для жителей 10 регионов Украины, им пользуются более 50 000 человек.

Напомним, в 2016 году сообщалось о запуске мобильного приложения "Моя новая полиция", предназначенного для экстренных вызовов, передачи фото и поиска свидетелей.

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Теги: #полиция#приложение