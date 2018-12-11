В РФ компанию Google оштрафовали на полмиллиона рублей за отказ скрывать запрещенные сайты

Компания не присоединилась к Федеральной государственной информационной системе с перечнем заблокированных в России сайтов, чтоб скрывать их из выдачи поисковика.

Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тысяч рублей неприсоединение к реестру запрещенных в России сайтов, чтоб скрывать их из выдачи поисковика.

Об этом сообщил во вторник журналистам глава ведомства Александр Жаров, передает ТАСС.

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"Оштрафовали Google на 500 тысяч рублей", - сказал Жаров, добавив, что ведомство продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ.

"Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google", - сказал он.

Жаров напомнил, что компания в установленные сроки не подключилась к Федеральной государственной информационной системе с перечнем заблокированных в России сайтов.

Напомним, среди запрещенных в РФ сайтов - анонимайзеры и сервисы для обхода блокировок.

Как сообщал УНИАН, Роскомнадзор заставил мессенджер Telegram передавать личные данные пользователей, подозреваемых в терроризме, правоохранительным органам.