Грузовой корабль Dragon со второго раза пристыковался к МКС

Старт грузового корабля был осуществлен с базы американских ВВС на мысе Канаверал во Флориде.

Грузовой космический корабль США Dragon пристыковался к Международной космической станцией (МКС) со второго раза.

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Как сообщает NASA, экипаж МКС захватил корабль при помощи руки-манипулятора. Корабль должен был пришвартоваться днем, но помешало нарушение космической связи с МКС через спутник-ретранслятор. После переключения на резервный спутник связь удалось восстановить. Около 15 часов 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2 захватила грузовой корабль. Сейчас экипаж МКС состыковывает корабль к модулю Harmony.

Старт грузового корабля был осуществлен с базы американских ВВС на мысе Канаверал во Флориде. Цель Dragon доставить на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе продукты питания и материалы для научных экспериментов. Это уже 16-й полет Dragon к МКС.

Как сообщал УНИАН, запуск ракеты откладывали на сутки. Как рассказали в NASA, на продуктах, предназначавшихся для опытов, нашли плесень.