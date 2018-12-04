Космический успех: компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 и побила сразу несколько рекордов (видео)

Это был 19-й запуск ракет компании Илона Маска в 2018 году.

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9, и побила сразу несколько рекордов.

Во-первых, это был 19-й запуск ракет компании Илона Маска в 2018 году. Этот запуск побил предыдущий годовой рекорд SpaceX – 18. Во-вторых, ракете Falcon 9 удалось доставить на орбиту сразу 64 спутника – это рекорд для США. Мировой рекорд принадлежит Индии, которая запустила одновременно 104 спутника в 2017 году.

Кроме того, SpaceX впервые использовала первую ступень, которая ранее уже дважды летала в космос. Предыдущие две были успешно запущены и приземлились 11 мая и 7 августа этого года.

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Интересно, что эта же ракета-носитель отправлялась в космос с трех стартовых площадок SpaceX - в космическом центре им. Кеннеди, с мыса Канаверал и авиабазы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Таким образом, Илон Маск начал новую эру освоения космоса - с многоразовыми ракетами и бюджетными космическими запусками.