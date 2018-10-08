Компания SpaceX осуществила очередной прорыв с ракетой Falcon 9 (видео)

В 5:22 по киевскому времени компания Space X запустила ракету Falcon 9.

Компания Илона Маска SpaceX в шестьдесят второй раз запустила ракету-носитель Falcon 9. На орбиту был успешно выведен SAOCOM-1A - первый из двух аргентинских разведывательных спутников. Запуск второго - SAOCOM-1B - сейчас планируется не ранее июня следующего года.

В 5:22 по киевскому времени ракета со спутником стартовала с площадки на территории базы "Ванденберг" Военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара штата Калифорния.

Примерно через две минуты произошло разделение ступеней, а через 9 минут после старта первая ступень успешно приземлилась на площадку LZ-4 космодрома 4W (SLC-4W) на побережье Калифорнии. Таким образом, компания SpaceX впервые посадила ракету Falcon 9 на базе "Ванденберг". К этому времени все посадки на землю проводились на территории космодрома на мысе Канаверал во Флориде и на радиоуправляемой платформе в Тихом океане.

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Для SpaceX это уже двенадцатая успешная посадка первой ступени на землю и тридцатая в общем зачете вместе с морскими посадками на автономные платформы. SpaceX впервые использовала новую первую ступень ракеты Falcon 9 – Block 5. Она мощнее предшественницы и позволяет в короткие сроки готовиться к повторному старту.