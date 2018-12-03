На МКС отправилась новая экспедиция (трансляция)

Старт с космодрома Байконур в Казахстане запланирован на 13:31.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" стартовала с первой стартовой площадки Байконура.

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Так, к МКС стартует первый после аварии ракеты "Союз-ФГ" космический корабль "Союз МС-11".

Старт с космодрома Байконур в Казахстане - 13:31. Стыковка корабля с МКС намечена на тот же день на 19:36.

На борту "Союза" на орбиту поднимутся россиянин Олег Кононенко, Давид Сан-Жак (Канада) и Энн Шарлотт Макклейн (США).

Как сообщал УНИАН, 11 октября ракета «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Экипажу удалось эвакуироваться в спасательной капсуле. Причиной аварии назвали нештатную работу датчика разделения первой и второй ступеней.