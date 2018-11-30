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Instagram запустил функцию для слабовидящих людей

13:57, 30 ноября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает портал Knews.

Как сообщается в блоге соцсети, к фотографиям будет добавляться так называемый автоматический альтернативный текст.

Технология позволяет специальным программам распознавать такие тексты и с их помощью вслух описывать отображаемые на экране фотографии и другие изображения. С помощью такой функции пользователь сможет буквально "услышать перечень вещей, которые могут быть отображены на фото".

Ранее сообщалось, что новым гендиректором Instagram стал Адам Моссери.

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Теги: #Инстаграм#альбомы Instagram