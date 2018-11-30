Instagram запустил функцию для слабовидящих людей

Теперь к фотографиям в соцсети будет добавляться "автоматический альтернативный текст".

Социальная сеть Instagram представила новые функции, которые упрощат слабовидящим просмотр фотографий.

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Об этом сообщает портал Knews.

Как сообщается в блоге соцсети, к фотографиям будет добавляться так называемый автоматический альтернативный текст.

Технология позволяет специальным программам распознавать такие тексты и с их помощью вслух описывать отображаемые на экране фотографии и другие изображения. С помощью такой функции пользователь сможет буквально "услышать перечень вещей, которые могут быть отображены на фото".

Ранее сообщалось, что новым гендиректором Instagram стал Адам Моссери.