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На Google Play нашли вредоносные игры

10:06, 22 ноября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Подчеркивается, что пользователи загрузили их более полумиллиона раз. Об этом говорится на портале The Bleeping Computer.

По информации портала, вредоносная программа запрашивала разрешение на доступ к сети, а также на просмотр сетевых подключений и автозапуск приложения при включении устройства. После после каждой разблокировки экрана пользователю показывалась реклама.

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Сообщается, что поддельные игры размещались от имени разработчика Luis O Pinto. Как отмечается, после установки программы ее иконка сразу удалялась с экрана, и начинался запуск другого приложения с запрограммированного адреса в фоновом режиме.

Также отмечается, что специалисты обнаружили еще одно приложение, которое было замаскированно под сервис Game Center.

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Теги: #игра#вирус