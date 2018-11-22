На Google Play нашли вредоносные игры

Вредоносные программы запрашивали разрешение на доступ к сети, а также на просмотр сетевых подключений и автозапуск приложения при включении устройства.

В магазине Google Play специалисты обнаружили 13 вредоносных игр, которые были замаскированы под оригинальные программы.

Подчеркивается, что пользователи загрузили их более полумиллиона раз. Об этом говорится на портале The Bleeping Computer.

По информации портала, вредоносная программа запрашивала разрешение на доступ к сети, а также на просмотр сетевых подключений и автозапуск приложения при включении устройства. После после каждой разблокировки экрана пользователю показывалась реклама.

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Сообщается, что поддельные игры размещались от имени разработчика Luis O Pinto. Как отмечается, после установки программы ее иконка сразу удалялась с экрана, и начинался запуск другого приложения с запрограммированного адреса в фоновом режиме.

Также отмечается, что специалисты обнаружили еще одно приложение, которое было замаскированно под сервис Game Center.