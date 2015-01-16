2014 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений
19:26, 16 января 2015Наука и IT
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2014 год признан самым жарким годом за всю 134-летнюю историю метеорологических наблюдений.
2014 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений / trthaber.com
Об этом сообщают в NASA и Национальном управлении океанических и атмосферных исследований, передает Би-би-си.
Средняя температура воды и воздуха за прошлый год была самой высокой с начала ведения регулярных метеорологических записей в 1880 году, говорится в докладах ученых.
Рекордные температуры были зафиксированы во многих странах Европы, а также в Австралии и в США.
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