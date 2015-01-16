2014 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений

Об этом сообщают в NASA и Национальном управлении океанических и атмосферных исследований, передает Би-би-си.

Средняя температура воды и воздуха за прошлый год была самой высокой с начала ведения регулярных метеорологических записей в 1880 году, говорится в докладах ученых.

Рекордные температуры были зафиксированы во многих странах Европы, а также в Австралии и в США.