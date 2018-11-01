В поместье Черчилля в Англии нашли загадочные подводные комнаты (фото)

Комнаты нашли после того, как часть озер Бленхеймского дворца была осушена.

Именно в Бленхеймском дворце в 1874 году родился Уинстон Черчиль. Здесь же летом 1908 года он сделал предложение своей будущей супруге Клементине Хозьер.

Читайте такжеВ восточной Англии обнаружили редкую золотую подвеску VI века

Речь идет о здании с 30-ю комнатами, которое было затоплено в 1760-х годах, когда английский архитектор Ланселот Браун решил создать в поместье озера, передает Би-би-си.

Все комнаты находились на первом этаже, имели камины и дымоходы, а также большую комнату без окон, представляющую собой театр.

Тогда Браун принял смелое решение затопить и погрузить ниже уровня воды не только комнаты, но и массивное основание моста Ванбру. Сейчас ученые пытаются укрепить знаменитый мост и поэтому осушают озера.

В комнатах нашли граффити, которые датируются с 1760-х годов, и затонувшие лодки, использовавшиеся для резки камышей в 1950-х годах.

По словам директора дворцового комплекса Роя Сокса, в настоящее время проводится 3D-исследование всех затопленных пространств. В обнаруженных комнатах можно заметить органильную штукатурку, лестницы и переходы 18 века. При этом пока нет никаких доказательств, что комнаты когда-либо использовались.

Бленхеймский дворец - это родовое имение герцогов Мальборо. Дворец был одним из крупнейших парковых ансамблей Англии. Он расположен на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир.