Презентация Apple 30 октября (событие завершено)
Сегодня, 30 октября, компания Apple проводит свою вторую осеннюю презентацию.
На презентации, по слухам, нам покажут новый iPad Pro, недорогие MacBook Air, обновленные Mac mini и усовершенствованный iMac.
УНИАН ведет текстовую онлайн-трансляцию презентации Apple.
AirPods 2
Наушники мы так и не увидели на презентации айфонов, поэтому ожидаем их сегодня.
iPad Pro
По слухам, размер нового iPad 2018 может быть 10,5-11 и 12,9 дюймов. Главной звездой вечера должен стать именно он - на сегодняшней презентации поклонники ожидают увидеть безрамочный iPad Pro.
Apple также могут оборудовать датчиком Face ID, новым экраном и новейшим чипом A12X Bionic.
MacBook
Многие с нетерпением ждут, что компания обновит MacBook Air. Аналитики рассуждают о возможности выхода недорогих MacBook Air.
MacBook Air могут представить с тонкими рамками и дисплеем Retina, которая станет боле доступной альтернативой 12-дюймовому MacBook.
Mac mini
Mac mini давно не обновляли, поэтому вероятность увидеть новую версию компактного компьютера велика.
iMac
О новом iMac информации практически нет, но аналитики считают, что его тоже пора обновить. Речь идет не только о новых процессорах, но и дизайне.