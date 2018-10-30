Презентация Apple 30 октября (событие завершено)

На презентации, по слухам, нам покажут новый iPad Pro, недорогие MacBook Air, обновленные Mac mini и усовершенствованный iMac.

Сегодня, 30 октября, компания Apple проводит свою вторую осеннюю презентацию.

На презентации, по слухам, нам покажут новый iPad Pro, недорогие MacBook Air, обновленные Mac mini и усовершенствованный iMac.

УНИАН ведет текстовую онлайн-трансляцию презентации Apple.

AirPods 2

Наушники мы так и не увидели на презентации айфонов, поэтому ожидаем их сегодня.

iPad Pro

По слухам, размер нового iPad 2018 может быть 10,5-11 и 12,9 дюймов. Главной звездой вечера должен стать именно он - на сегодняшней презентации поклонники ожидают увидеть безрамочный iPad Pro.

Apple также могут оборудовать датчиком Face ID, новым экраном и новейшим чипом A12X Bionic.

MacBook

Многие с нетерпением ждут, что компания обновит MacBook Air. Аналитики рассуждают о возможности выхода недорогих MacBook Air.

MacBook Air могут представить с тонкими рамками и дисплеем Retina, которая станет боле доступной альтернативой 12-дюймовому MacBook.

Mac mini

Mac mini давно не обновляли, поэтому вероятность увидеть новую версию компактного компьютера велика.

iMac

О новом iMac информации практически нет, но аналитики считают, что его тоже пора обновить. Речь идет не только о новых процессорах, но и дизайне.