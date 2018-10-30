Ученые планируют рождение первого внеземного ребенка и ищут добровольцев

Если все пройдет успешно, то впервые в истории нашей планеты родится "неземлянин".

Человечество мечтает о колонизации Солнечной системы и постепенно готовится к ней, но ученые считают, что для осуществления таких масштабных планов необходимо знать, как космос влияет на различные аспекты человеческого тела.

Исследователи из проекта SpaceLife Origins ищут женщин-добровольцев, согласных на роды вдали от Земли, пишет Naked Science.

Эксперимент планируют провести в 2024 году. Если все пройдет успешно, то впервые в истории нашей планеты родится "неземлянин" (то есть человек, появившийся на свет за пределами Земли).

"Если человечество хочет стать многопланетным видом, необходимо понять, как размножаться в космосе", - говорит основатель и генеральный директор SpaceLife Origin Кис Малдер.

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До родов в 2024-м SpaceLife Origin проведет несколько предварительных тестов. Сейчас компания занимается разработкой "космического инкубатора для эмбрионов": в него планируют поместить человеческую сперму и яйцеклетки и отправить в космос в 2021 году. Как только инкубатор окажется в космосе, яйцеклетки будут оплодотворены - и начнется развитие эмбриона. Через четыре дня после запуска аппарат вернется на Землю, где оплодотворенные яйцеклетки искусственно введут в полость матки, а затем последуют роды в назначенный срок.

Спустя три года после тестов одна или несколько беременных женщин отправятся в космос, где они родят первую форму жизни вдали от родной планеты.

"Во время 24-36-часовой миссии женщина родит в 250 милях над Землей (около 400 километров, - ред.) в сопровождении обученной медицинской команды мирового уровня. Тщательно подготовленный и контролируемый процесс, подобно земным западным стандартам для матери и ребенка, снизит все возможные риски", - говорит представитель компании.

SpaceLife Origin отмечает, что этот эксперимент не из дешевых. Компания утверждает, что одно лишь зачатие эмбриона в космосе может стоить около пяти миллионов долларов, а рождение - и того больше.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему до сих пор не нашли инопланетян. Как оказалось, человечество исследовало лишь малую часть доступного ему небосклона.