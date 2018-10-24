Страховать следующий запуск российского «Союза» не захотела ни одна компания

«Союз-ФГ» должен доставить на Международную космическую станцию грузовой корабль "Прогресс".

Страховые компании не подали ни одной заявки на участие в открытом запросе предложений Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) на договор страхования рисков при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ".

Об этом сообщает российское агентство «ТАСС», ссылаясь на информацию на сайте госзакупок.

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"В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся", - говорится в материалах.

«Союз-ФГ» должен доставить на Международную космическую станцию грузовой корабль "Прогресс МС-10". Его пуск, запланированный на 18 ноября, должен стать первым стартом после аварии ракеты 11 октября.

ЦЭНКИ предлагал застраховать риски запуска на 3,245 млрд рублей по начальной (максимальной) цене контракта 116,5 млн рублей.

Как сообщалось, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» на орбиту. Экипажу, состоящему из российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. До выяснения причин аварии приостановлены все пилотируемые пуски к МКС.

Как сообщили СМИ, причиной аварии могло стать то, что при сборке ракеты применялась грубая сила.