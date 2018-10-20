При сборке ракеты "Союз" на Байконуре применяли грубую силу, что могло привести к аварии - росСМИ

Сборщики на Байконуре с силой соединяли боковой блок ракеты "Союз-ФГ" с центральным, погнули один из выступов крепления и нанесли внутрь смазку, чтобы он вышел при разделении в полете.

При сборке российской ракеты «Союз» на Байконуре применяли грубую силу, что помешало в полете отделиться боковому блоку и это привело к аварии.

Об этом "РИА Новости" сообщил источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ходом расследования.

Согласно сообщению, сборщики на Байконуре с силой соединяли боковой блок ракеты "Союз-ФГ" с центральным, погнули один из выступов крепления и нанесли внутрь смазку, чтобы он вышел при разделении в полете.

По словам источника, на подпятнике — специальном углублении на центральном блоке второй ступени — по бокам расположены два паза, на шаровой опоре бокового блока первой ступени — два выступа, а на передней части — шток, который при заведении в подпятник зажимается.

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"Когда он разжимается, то идет сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального. Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в "пакет" (четыре блока первой и вторая ступень. — Прим. ред.), слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой. Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку", — рассказал собеседник агентства.

Таким образом, из-за погнутого выступа шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полета протаранила центральный блок, а потом, при выходе, датчик штока все же сработал и клапан открылся, но к тому времени уже произошла аварийная ситуация, пояснил он.

По словам источника, на заседании аварийной комиссии в Ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре поднимался вопрос о культуре производства, однако специалисты заявили, что подобные отклонения от технологической документации сборки ракеты случаются время от времени.

Как сообщалось, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» на орбиту. Экипажу, состоящему из российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. До выяснения причин аварии приостановлены все пилотируемые пуски к МКС.