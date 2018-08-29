В Инстаграм появится функция верификации аккаунтов

Для получения «галочки» верификации пользователям нужно будет указать в настройках профиля настоящее имя, а также предоставить снимок документа, подтверждающего личность.

В Instagram появится несколько новых функций, в числе которых - верификация аккаунта.

Читайте такжеВ Instagram появилась функция добавления музыки в Stories

Как сообщается в блоге компании, для получения «галочки» верификации пользователям необходимо будет указать в настройках профиля настоящее имя, а также предоставить снимок документа, подтверждающего личность.

Кроме этого в меню сервиса появится вкладка с информацией об учетной записи пользователя. С ее помощью можно будет узнать, из какой страны человек, его прошлые ники, когда он зарегистрировал аккаунт и другие данные.

Кроме того, пользователи Instagram смогут проходить двухфакторную аутентификацию с помощью сторонних приложений. Эта функция вводится для усиления безопасности пользователей при входе в учетные записи.

Instagram уточняетп, что новые функции будут доступны в ближайшее время, но точную дату не называет.