Apple выпустила обновление, исправляющее проблемы с зарядкой и Wi-Fi

Из-за ошибки новые смартфоны iPhone Xs и Xs Max часто отказывались заряжаться по проводу при отключенном экране.

Компания Apple опубликовала обновление операционной системы для мобильных устройств — iOS 12.0.1. Никаких новых функций или возможностей этот апдейт не добавляет, в нем собраны исправления нескольких обнаружившихся за последнее время ошибок.

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Как пишет itc.ua, обновление iOS 12.0.1 исправляет нашумевшую проблему с зарядкой новых смартфонов iPhone, которую ранее назвали ChargeGate. Напомним, из-за этой ошибки новые смартфоны iPhone Xs и Xs Max часто отказывались заряжаться по проводу при отключенном экране.

Обновление устраняет и ряд других ошибок, включая ту, что ограничивала работу беспроводного интерфейса Wi-Fi в новых iPhone частотой 2,4 ГГц при доступной частоте 5 ГГц, что приводило к существенному падению скорости передачи данных.

Среди других исправлений – кнопка «.?123» вернулась на свое прежнее место. Также устранена ошибка, которая нарушала отображение субтитров в некоторых приложениях, и ошибку, которая вызывала проблемы в работе беспроводного интерфейса Bluetooth.

Обновление операционной системы iOS 12.0.1уже можно скачать с официального сайта Apple или непосредственно с устройства через меню настроек. Его размер – около 100 МБ.