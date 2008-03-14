Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выступил с докладом о будущем компьютерных технологий перед Технологическим советом Северной Вирджинии (NVTC), сообщает Computerworld. NVTC объединяет свыше 1100 компаний с 200 тысячами сотрудников.

Одним из основных направлений развития технологий Билл Гейтс назвал концепцию естественных пользовательских интерфейсов. Он уверен, что в настоящее время они недооценены. Однако в будущем подобные интерфейсы выведут на новый уровень взаимодействие человека и техники.

Изменится система ввода информации в компьютер. Такие привычные устройства, как клавиатура и мышь, отойдут на второй план. Им на смену придут более удобные решения, понимающие рукописный ввод и речь. Также на первый план выйдут системы распознавания изображения.

Билл Гейтс подчеркнул, что его дочь уже сегодня не носит в школу учебники. Ей их заменяет ультрапортативный компьютер.

Компьютер будущего превратится из большой настольной машины в маленький терминал, расположенный внутри стола. Он сможет понимать не только команды, отданные пользователем, но и распознавать предметы, лежащие на поверхности стола.

Дата-центры станут полностью автоматизированы и практически не потребуют присутствия человека. Телевидение будущего уйдет в Интернет и станет интерактивным.

Лента.ру